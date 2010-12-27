В Ленобласти в реке обнаружен труп мужчины с проломленной головой

В Подпорожском районе местные жители нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.

В Подпорожском районе Ленинградской области обнаружен вечером 14 ноября труп местного жителя с пробитой головой. Тело нашли в реке Важинка, в ста метрах от улицы Боровая. Как сообщает жена погибшего, мужчина выходил с ней на связь в последний раз 11 ноября.

Женщина отмечает, что супруг находился в состоянии алкогольного опьянения, когда звонил ей. После этого его никто не видел. Знакомые отозвались о мужчине как о конфликтном и агрессивном человеке. Известно,что он занимался вахтовыми выездами в Санкт-Петербург.

Эксперты определили, что мужчина умер от открытой черепно-мозговой травмы. На теле погибшего выявлены рассечения. По предположениям медиков, жертва пыталась защищать голову. По данному преступлению возбуждено уголовное дело.