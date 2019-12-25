Вадима Лопатникова назначили главой Центра повышения эффективности использования госимущества

В СПб ГКУ "Центр повышения эффективности и использования государственного имущества" назначили директора. Им стал Вадим Лопатников, который ранее возглавлял Контрольно-счетную палату. Информация об этом появилась на сайте ЦПЭИГИ.
Учреждение является подведомственным Комитету по контролю за имуществом Петербурга.
Предшественник Лопатникова, Александр Дружинин, оставил свою должность в июле 2020.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге сносят гаражи для строительства фондохранилища Эрмитажа.
Фото: КСП СПб
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