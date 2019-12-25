Вадима Лопатникова назначили главой Центра повышения эффективности использования госимущества

Ранее он возглавлял Контроль-счетную палату в течение 13 лет.

В СПб ГКУ "Центр повышения эффективности и использования государственного имущества" назначили директора. Им стал Вадим Лопатников, который ранее возглавлял Контрольно-счетную палату. Информация об этом появилась на сайте ЦПЭИГИ.

Учреждение является подведомственным Комитету по контролю за имуществом Петербурга.

Предшественник Лопатникова, Александр Дружинин, оставил свою должность в июле 2020.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге сносят гаражи для строительства фондохранилища Эрмитажа.

Фото: КСП СПб