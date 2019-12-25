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Вадима Лопатникова назначили главой Центра повышения эффективности использования госимущества
Сегодня, 18:01
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Вадима Лопатникова назначили главой Центра повышения эффективности использования госимущества

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Ранее он возглавлял Контроль-счетную палату в течение 13 лет.

В СПб ГКУ "Центр повышения эффективности и использования государственного имущества" назначили директора. Им стал Вадим Лопатников, который ранее возглавлял Контрольно-счетную палату. Информация об этом появилась на сайте ЦПЭИГИ. 

Учреждение является подведомственным Комитету по контролю за имуществом Петербурга.

Предшественник Лопатникова, Александр Дружинин, оставил свою должность в июле 2020. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге сносят гаражи для строительства фондохранилища Эрмитажа. 

Фото: КСП СПб

Теги: имущество, кки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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