Вадим Галыгин станет ведущим нового шоу на "Первом канале"

Галыгин заверил, что "предложение сделано... Но это не шоу "Голос"".

В СМИ появилась информация, что актер Вадим Галыгин может стать ведущим нового проекта на "Первом канале". Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что осенью выйдет в свет новое шоу "Фантастика". СМИ сообщали, что программа станет своего рода аналогом передачи "Голос".

Вадим Галыгин в беседе с NationNews опроверг эту информацию. Он сказал, что "про шоу "Голос" – это неправда. Интернету верить нельзя". Он добавил, что станет ведущим нового шоу, однако не стал называть его. Галыгин заверил, что "предложение сделано... Но это не шоу "Голос"".

Ранее звезды StandUp на ТНТ выступят на "Тинькофф Арене". Комики выступят в Петербурге 15 июля.

Фото: kino-teatr.ru

