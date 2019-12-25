Звезды StandUp на ТНТ выступят на "Тинькофф Арене"

Комики выступят в Петербурге 15 июля.

В Петербург возвращаются резиденты программы STAND UP от канала ТНТ. Зрители увидят в рамках концертной программы выступления комиков Стаса Старовойтова, Гурама Амаряна, Павла Дедищева, Романа Косицына, Андрея Атласа, Валентина Сидорова, Алексея Стаховича, Тимура Джанкёзова. Звездные гости представят большое юмористическое разнообразие жанра.

StandUp – новый тренд, который стоит распробовать каждому! организаторы концерта

Организаторы мероприятия напомнили о том, что на 15 июля будут действовать все билеты, которые были проданы на 27 мая. Начало концерта запланировано на 20 часов вечера на "Тинькофф Арене".

На ТНТ стартует семейный стендап-сериал со Стасом Старовойтовым.

Фото: предоставлено организатором концерта