Звезды StandUp на ТНТ выступят на "Тинькофф Арене"

В Петербург возвращаются резиденты программы STAND UP от канала ТНТ. Зрители увидят в рамках концертной программы выступления комиков Стаса Старовойтова, Гурама Амаряна, Павла Дедищева, Романа Косицына, Андрея Атласа, Валентина Сидорова, Алексея Стаховича, Тимура Джанкёзова. Звездные гости представят большое юмористическое разнообразие жанра.
StandUp – новый тренд, который стоит распробовать каждому!
организаторы концерта
Организаторы мероприятия напомнили о том, что на 15 июля будут действовать все билеты, которые были проданы на 27 мая. Начало концерта запланировано на 20 часов вечера на "Тинькофф Арене".
На ТНТ стартует семейный стендап-сериал со Стасом Старовойтовым.
Фото: предоставлено организатором концерта
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