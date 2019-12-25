В зимний Петербург завезли бразильские арбузы и дыни

В Большом порту встретили 58 тонн бахчевых.

В первый день зимы в Большом порту Петербурга встретили крупный груз бразильских арбузов и дынь. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Известно, что 26,5 тонн арбузов и 31,5 тонн дынь приехали морем из городов Порту-Алегри и Икапуи, расположенных на юге и востоке Бразилии соответственно. Бахчевые направлялись в адрес предприятий их Петербурга и Нижегородской области, торгующих фруктами и овощами.

Фитосанитарный контроль не выявил нарушений, продукция успешно проследовала в пункты назначения.

Диетолог рассказала о вреде и пользе ежедневного употребления яиц.

Фото: pixabay