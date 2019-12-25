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В зимний Петербург завезли бразильские арбузы и дыни
Сегодня, 14:54
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В зимний Петербург завезли бразильские арбузы и дыни

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В Большом порту встретили 58 тонн бахчевых.

В первый день зимы в Большом порту Петербурга встретили крупный груз бразильских арбузов и дынь. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Известно, что 26,5 тонн арбузов и 31,5 тонн дынь приехали морем из городов Порту-Алегри и Икапуи, расположенных на юге и востоке Бразилии соответственно. Бахчевые направлялись в адрес предприятий их Петербурга и Нижегородской области, торгующих фруктами и овощами. 

Фитосанитарный контроль не выявил нарушений, продукция успешно проследовала в пункты назначения.

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Фото: pixabay

Теги: россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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