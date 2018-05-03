В жутком ДТП под Барнаулом пострадали 7 человек

В социальных сетях появились фото и видео с места аварии у Лебяжьего под Барнаулом.

Сегодня утром, 3 мая, под Барнаулом произошло серьезное ДТП, в котором пострадали 7 человек.

Очевидцы ДТП сообщают, что автомобиль такси "Тойота Королла" выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с отечественным автомобилем. В результате аварии автомобили получили сильные механические повреждения. Все, кто находились в обеих машинах, получили травмы различной тяжести. В одном из автомобилей находился грудной ребенок в "люльке", закрепленной ремнями безопасности. Очевидцы также сообщают, что водителя такси зажало в деформированном автомобиле.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Фото: ВК, Барнаул 22

Видео: ВК, Евгений Ильин