На улице Константина Заслонова нашли два артиллерийских снаряда

Находки отправили на утилизацию.

В пятницу 5 апреля, в Центральном районе Петербурга обнаружили два артиллерийских снаряда 45 и 37 мм. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, во время проведения оперативных мероприятий в доме номер 32/34 на улице Константина Заслонова, сотрудники полиции наткнулись боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Не место прибыли специалисты, забривавшие находки с собой на утилизацию.

Ранее два пороховых снаряда нашли на складе завода "ТЭКОН", расположенного в 3-м Рыбацком проезде. Опасную находку обнаружили в партии привезенного лома, содержащего драгоценные металлы.

Фото: Piter.TV