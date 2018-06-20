Два пороховых снаряда нашли на складе завода "ТЭКОН" в Петербурге

Опасную находку обнаружили в коробке с ломом.

На складе завода "ТЭКОН", расположенного в 3-м Рыбацком проезде, нашли два пороховых снаряда. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Опасную находку обнаружили в партии привезенного лома, содержащего драгоценные металлы. На место происшествия едут саперы, которые должны будут установить, насколько опасны обнаруженные снаряды. Затем специалисты вывезут их на полигон для уничтожения.

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Фото: Piter.TV