На Бармалеева при ремонте полов нашли боеприпас времен ВОВ

Правоохранительные органы увезли находку с собой.

В Петроградском районе Петербурга обнаружили снаряд времен ВОВ. О находке сообщили жители 24 дома по улице Бармалеева. На данный момент представители Росгвардии и ОМОНа уже вывезли боеприпас. Известно, что на момент оперативных мероприятий, жители были эвакуированы из квартир. Однако, в пресс-службе администрации района заметили, что полномасштабной эвакуации произведено не было: на улицу вышли только двое рабочих.

По данным экстренного ведомства, диаметр объекта составил 10 миллиметров. Его нашли во время ремонтных работ в одной из квартир, под половым покрытием. По предварительным данным, снаряд представляет собой часть образца, использовавшегося во время ВОВ. Сейчас опасности он не представляет: кусок металла полностью покрыт ржавчиной

Фото: Piter.tv