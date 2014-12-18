Дом Гольмстема на улице Бармалеева вернул исторический облик после реставрации

В Петербурге завершили капремонт фасадов дома №20 на Петроградской стороне.

В Петербурге завершилась реставрация лицевых фасадов исторического дома Гольмстема, расположенного по адресу улица Бармалеева, дом 20. Специалисты полностью демонтировали строительные леса и вернули зданию утраченные элементы декора, включая так называемую "шубную" штукатурку, лепные пояса с растительным орнаментом и историческое оформление оконных проемов. Также на своих местах установлены массивные деревянные двупольные двери, воссозданные по старым образцам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

В ведомстве подчеркнули, что все работы проводились под строгим контролем специалистов КГА, которые подготовили для Фонда капитального ремонта подробное задание на восстановление исторического облика. Архитекторы провели масштабное исследование: изучили проектные чертежи прошлых лет, иконографические материалы и сохранившиеся фотодокументы, чтобы максимально точно воспроизвести оригинальный декор.

Фото: пресс-служба Смольного