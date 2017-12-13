В парадной жилого дома в Металлострое нашли рюкзак со взрывчатыми веществами и боеприпасами

В Колпинском районе обнаружен охотничий рюкзак с опасным содержимым.

Правоохранительные органы обнаружили в поселке Металлострой рюкзак с боеприпасами и взрывчаткой. Сообщается, что оперативники нашли опасные предметы днем 1 января. Сумка с содержимым стояла в третьей парадной дома номер 3 по Плановой улице.

Известно, что тканевый охотничий рюкзак был недалеко от трубы с мусоропроводом, на уровне между 4 и 5 этажами. В нем находилось 8 патронов, 34 гильзы и три металлические банки, в которых был бездымный и дымный порох.

В настоящее время полиция разыскивает владельца “груза”. Проверкой данного дела занимается 39 отделение Колпинского района.