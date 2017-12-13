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В парадной жилого дома в Металлострое нашли рюкзак со взрывчатыми веществами и боеприпасами
Сегодня, 13:02
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lesjasap
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В парадной жилого дома в Металлострое нашли рюкзак со взрывчатыми веществами и боеприпасами

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В Колпинском районе обнаружен охотничий рюкзак с опасным содержимым.

Правоохранительные органы обнаружили в поселке Металлострой рюкзак с боеприпасами и взрывчаткой. Сообщается, что оперативники нашли опасные предметы днем 1 января. Сумка с содержимым стояла в третьей парадной дома номер 3 по Плановой улице. 
 
Известно, что тканевый охотничий рюкзак был недалеко от трубы с мусоропроводом, на уровне между 4 и 5 этажами. В нем находилось 8 патронов, 34 гильзы и три металлические банки, в которых был бездымный и дымный порох.
 
В настоящее время полиция разыскивает владельца “груза”. Проверкой данного дела занимается 39 отделение Колпинского района.
Теги: боеприпасы , взрывчатка , колпинский район , металлострой , плановая улица , поселок
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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