В жилом доме на Загородном проспекте произошло два потопа

В результате прорыва труб обрушилась историческая лепнина.

На Загородном проспекте в доме № 24 в воскресенье, 19 декабря, произошло два потопа. В результате случившегося обрушилась историческая лепнина. Об этом сообщила Анна Лисичкина в группе "Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга" в сети Facebook.

Женщина рассказала, что ее соседи накануне поменяли батареи. Работы выполняли сантехники из управляющей компании. Спустя несколько часов после сдачи в доме лопнула труба. Кипяток лился прямо на стоящие под аркой дома машины. Кроме того, обвалилась лепнина.

В соседней парадной в этот же день тоже прорвало трубу, в результате чего затопило три этажа. Автор поста переживает, что из-за надвигающихся морозов в доме после потопа обрушится пол.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Центральном районе 27 зданий подключили к временному трубопроводу.

Видео: Facebook, "Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга", Анна Лисичкина