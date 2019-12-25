В жилых домах на улице Димитрова отключили свет

Электричества в жилом комплексе и на улице не было чуть меньше часа.

Вечером в четверг, 1 октября, на улице Димитрова исчезло освещение. Как рассказали в соцсетях местные жители, свет отключился во всем жилом комплексе "Серебряные ключи" и на прилегающих к нему улицах.

Впрочем, жители "потемневших" домов не очень расстроились внезапному блэкауту: в соцсетях соседи предлагали устроить женам ужин при свечах, сфотографировать звездное небо или отправиться спать пораньше.

Света на Димитрова не было чуть меньше часа, в "Ленэнерго" сообщили, что причиной тьмы стало технологическое нарушение на одной из линий электропередач. Уже к 21.00 свет вернулся к жителям Купчино.

Ранее мы писали, что в Ленобласти тысячи дачников остаются без света уже три месяца.

Фото: Роман Зеленский, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"