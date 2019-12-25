В Ленобласти тысячи дачников остаются без света уже три месяца

И "нормальное" электричество у них появится только через полтора года.

В Тосненском районе Ленинградской области тысячи дачников живут без электроснабжения, "нормальный свет" им пообещали примерно через полтора года. Об этом сообщил телеканал "ЛентТВ24".

Проблемы с электроэнергией возникли в садоводстве "Сокол-2". Еще в начале двухтысячных "Энергосервис" попросил "Ленэнерго" увеличить мощность в 4 раза, так как садоводство быстро разрасталось. Позже "Энергосервис" согласился реконструировать свое оборудование, но для этого потребовали дополнительных средств от садоводов. Этим летом дачников признали должниками, и они остались без электричества. Садоводы попробовали договориться напрямую с сетевой компанией.

По результатам вчерашнего совещания ЛОЭСК предположил, что время работ займет порядка полутора лет в общей сложности. Екатерина Миклашевич, глава администрации Никольского городского поселения

Темпы роста тарифов на ЖКУ в Петербурге останутся ниже инфляции.

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