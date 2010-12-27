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В зданиях Военной Коллегии Петербурга пройдет капремонт
Сегодня, 10:05
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nadezhda_sib

В зданиях Военной Коллегии Петербурга пройдет капремонт

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Они не эксплуатируются с 2004 года.

В зданиях Военной Коллегии пройдет капитальный ремонт. Его одобрила Главгосэкспертиза. Об этом 27-го июня сообщила пресс-служба ведомства.  

Капитальный ремонт и рестраврационные работы ждут здания литера В2-В5. Их приспособят к современному использованию. В корпусах планируется демонтаж и замена аварийных конструкций. Все работы в трехметровой зоне примыкания к зданиям будут выполняться только вручную, так как они являются объектами культурного наследия. 

В отрестраврированных помещениях обустроят учебные классы, общежитие, лаборантские и служебно-технические помещения Санкт-Петербургской академии СК РФ. 

Здания Военной Коллегии построены в стиле классицизма в 1806-1827 годах по проектам архитекторов Луиджи Руска, Александра Штауберта и Владимира Стасова. Они не использовались с 2004 года и считались аварийными. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что третья очередь ЖК Golden City выйдет на рынок осенью

Фото: gge.ru

Теги: военная коллегия, капитальный ремонт, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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