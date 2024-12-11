В здании московского Электрозавода котята выжили при пожаре

Животные жили в художественной студии.

Две молодые кошки, жившие в художественной студии в здании Электрозавода в Москве, благополучно пережили пожар. Об этом сообщила очевидец телеканалу 360.ru.

Девушка рассказала, что приехала покормить питомцев и обнаружила возгорание. По ее словам, в здании было сильное задымление, и она сомневалась, что животные могли выжить.

Женщина рассказала, что две молодые кошки живут в студии:

"Я пришла их покормить, а тут такое. Я пришла, когда открытое возгорание уже потушили, но оно было совсем рядом с нашей студией, и было очень сильное задымление. Я не знаю, кто там вообще мог выжить"

Всё закончилось хорошо. Котята теперь дома.

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Видео: 360.ru