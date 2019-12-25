В здании Пеньковых складов "Газпром" построит культурно-досуговый центр

На ПМЭФ-2022 подписали дорожную карту по сотрудничеству Петербурга и "Газпрома". В документе речь идет об объектах социально-экономического развития.

В пятницу, 17 июня, на ПМЭФ-2022 подписали дорожную карту по сотрудничеству Петербурга и "Газпрома". В документе речь идет об объектах социально-экономического развития. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, в документе указаны 64 культурных, спортивных и инфраструктурных проекта, которые будут реализовать при участии "Газпрома". В частности, культурно-исторический центр "Парусник "Полтава", а также благоустройство исторического центра, спортобъекты и объекты газомоторной, газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры.

Ранее на ПМЭФ-2022 подписали соглашение по трамвайному проекту "Славянка". Подписи поставили представители инвестора - "БалтНедвижСервис" и российским разработчиком электроники компанией "ИТЭЛМА".

Фото: Piter.tv

