В "зарплатных" субсидиях бизнесу нашлись "подводные камни". Предприниматели в недоумении

Выяснилось, что госсредства могут не получить компании, которые меняли количество сотрудников, работающих по временным гражданско-правовым договорам.

"Зарплатные" государственные субсидии для компаний сферы малого и среднего бизнеса (МСБ) из пострадавших от пандемии отраслей имеют свои "подводные камни". Как выяснило Delovoe.tv, ими являются не только банальные ошибки в предоставлении налоговикам нужной документации. Своим недоумением сложившейся ситуацией с изданием поделился ряд предпринимателей.

В конце апреля правительство РФ (речь идет о постановлении № 576) утвердило правила предоставления субсидий, указав в документе ряд критериев. Так, получатель денег должен быть в реестре МСП (по состоянию на 1 марта), относиться к отрасли из числа наиболее пострадавших от пандемии. Кроме того, фирма не должна иметь налоговой недоимки более 3 тыс рублей.

Субсидии предоставляются ежемесячно, если сохранено не менее 90% рабочих мест по сравнению с мартом или сокращено не более 1 человека. Заявления о предоставлении этих денег следует направлять в налоговые органы, которые принимают соответствующие решения.

Налоговики при рассмотрении заявок руководствуются отчетами формы СЗВ-М. Эти отчеты предоставляются им из Пенсионного фонда. Но в такие отчеты включаются все сотрудники – и штатные, и работающие по ГПД (временным гражданско-правовым договорам).

В таком отчете, по данным предпринимателей, не указывается, работает ли человек по трудовому договору или по ГПД. Выходит: налоговая для выплаты пособий сверяет общее количество не штатных, а работающих сотрудников. Причем при этом, по имеющимся данным, налоговики не принимают каких либо пояснений, они ссылаются на то, что проверка численности происходит автоматически. В случае, если для работы над каким то определенным проектом фирма, например, привлекла в апреле 9 людей по ГПД, а мае, например, – всего 5, то в данном случае субсидии она не получит. Ведь общее количество персонала сократилось. Несмотря на полное сохранение штата, фирма лишается важной поддержки государства.

Ситуацию не смогли прояснить обращения в колл-центры Пенсионного фонда и ФНС, поделились с СМИ представители бизнеса. В налоговой снова подтвердили: они руководствуются количеством персонала, указанным в отчетности СЗВ-М, принимая каждый месяц решение о предоставлении субсидий.

Статистики сколько фирм не получили госпомощь из-за того, что в одном месяце привлекли больше сотрудников по ГПД, а в следующем – меньше, нет.

Существуют и иные причины отказа в зарплатных субсидиях. По данным, которые приводило в конце весны ФНС, около 100 тыс компаний и ИП не смогли оформить эти субсидии. В основном, им отказали по самой заурядной причине - из-за ошибок в заявлениях.

Фото: Piter.tv