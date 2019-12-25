Стали известны районы-лидеры по вводу новостроек в эксплуатацию в январе 2020 в Петербурге

За первый месяц застройщики сдали 34 дома.

Московский, Калининский и Приморский районы ввели в эксплуатацию больше всего новостроек в Петербурге за январь 2020. Статистику привел "Строительный Петербург".

В Калининском районе было завершено строительство почти 80 тыс. квадратных метров жилья. В Московском — 50,5 тыс. кв.метров, а в Приморском — 36 тыс.кв. метров.

Всего за первый месяц нового года сдали и ввели в эксплуатацию 220 тыс.кв.метров. Сюда входит также индивидуальное строительство.

В пресс-службе комитета по строительству отметили, что обороты также набирает работа на социальных объектах и зданиях общегражданского назначения.

Фото: Парк на Смоленке / Instagram