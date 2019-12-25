В январе-августе прирост числа зарегистрированных преступлений в Петербурге составил 12,2%

Северная столица по итогам 8 месяцев оказалась в «топ-10» регионов РФ по этому показателю.

В январе-августе прирост числа зарегистрированных преступлений в Санкт-Петербурге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,2%. Эти данные приводятся в статистике МВД. По итогам восьми месяцев Северная столица оказалась на 6-м месте среди регионов России по этому показателю. Первое у Севастополя, где прирост составил 35,9%, второе у Смоленской области – 18,1%.

Ленинградская область заняла в статистике 5-е место. Здесь, по данным министерства, темп прироста числа зафиксированных преступлений составил 12,8%.

Между тем, по итогам января-апреля картина сложилась несколько другая. Петербург был первым среди регионов РФ в отношении уменьшения числа зарегистрированных преступлений. В январе-апреле их количество в городе сократилось на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщало ранее Piter.tv, полиция Петербурга раскрыла мошенничество на 4,3 млн рублей.

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