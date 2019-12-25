Полиция Петербурга раскрыла мошенничество на 4,3 млн рублей

Злоумышленник уже находится под домашним арестом за сотрудничество со следствием.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что петербургские правоохранительные органы выявили новые эпизоды мошенничества мужчины, который был задержан еще в июне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник представлялся полицейским и состоял в группировке. Известно, что в первом эпизоде мужчина получил два миллина рублей под предлогом поставки табачной продукции. Кроме того, он предлагал помощь людям, у которых изъяли деньги и имущество при обыске. Преступник смог обмануть двоих. В результате своих действий он получил более четырех миллионов рублей.

Полицейские устанавливают новые эпизоды и выясняют, причастен ли подозреваемый к аналогичным преступлениям. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, потому как раскаялся и сотрудничает со следствием.

Ранее мы писали, что мошенники охотятся за интимными фотографиями петербуржцев.

Фото: Piter.TV