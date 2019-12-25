Мошенники охотятся за интимными фотографиями петербуржцев

Мошенники получают фото, а затем шантажируют.

В Петербурге участились случаи шантажа, причем объектом становятся фотографии интимного характера, иначе "дикпики", что в переводе с английского "фото пениса". На крючок попадаются не только подростки и молодые люди, но и взрослые мужчины. "Невские Новости" разобрались в истории.

Эксперты рассказывают, что, как правило, переписка такого характера стопроцентно является "разводом". Если полиции удается раскрыть целую мошенническую группу, то злоумышленники могут получить до 12 лет тюрьмы. Однако не все пострадавшие готовы побороть чувство стыда и отправиться в полицию. Эксперты уверяют, что потакать шантажистам и оправдывать их ожидания не стоит.

Также помните, что хранить подобные фото либо не рекомендуется, либо необходимо в тех местах, куда нелегко добраться. Кроме того, не делитесь интимными фотографиями с незнакомцами.

Ранее мы писали, что петербуржец украл у банка 12 миллионов рублей и получил условный срок.

Фото: Piter.TV