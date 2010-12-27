В январе-апреле в Россию прибыли почти 219 тысяч мигрантов

Резкий прирост наблюдается среди приезжих из дальнего зарубежья.

В Россию за первые четыре месяца 2019 года прибыло около 219 тысяч мигрантов. По сравнению с показателем прошлого года, прирост приезжего населения составил 98 тысяч человек. Данные взяты с января по апрель. По сведениям исследователем из РАНХиГС, подобный показатель стал рекордом за последнее десятилетие.

Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной прокомментировали авторы научной работы

Чаще всего в страну приезжают мигранты из стран дальнего зарубежья. Эта ситуация необычная для России. Ранее максимальный прирост составлял 9 тысяч человек, но в этом году показатель вырос до 11, 6 тысяч человек.

В наибольшей степени увеличилось число прибывших из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза) рассказывают эксперты

Напомним, что по сведениям на первое июня, в России находятся 4,4 миллиона трудовых мигрантов. Около 97 процентов из них - жители СНГ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество проверит шаверму на качество и безопасность.

Фото: Piter.tv