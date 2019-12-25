В воскресенье воздух в Ленобласти прогреется до +25 градусов

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящее воскресенье. По данным регионального МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 28 июня в 47 регионе ожидается переменная облачность.

Местами ночью возможен кратковременный дождь, при этом ночью осадков преимущественно не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока, востока – ночью со скоростью в 4-9 метров в секунду, днем усилится до 7-12 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит 12-17 градусов выше нуля (на востоке региона местами до +9), днем – 20-25 градусов тепла. На востоке Ленобласти вероятно, что температура местами составит +17 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Фото: Piter.tv