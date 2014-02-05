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В воскресенье выставочное пространство на Дворцовой площади будет работать до 23:00
Сегодня, 15:14
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В воскресенье выставочное пространство на Дворцовой площади будет работать до 23:00

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Каждый желающий сможет примерить профессию дизайнера, устроить виртуальную прогулку на сапах, поиграть в интерактивные крестики-нолики мячом.

В воскресенье, 25 сентября, выставочное пространство на Дворцовой площади будет работать дольше обычного.  Сегодня фестиваль можно посетить до 23:00. Об этом сообщили в  пресс-службе Комитета по туризму Петербурга.

Гости могут увидеть мультимедийные инсталляции, принять участие в квестах, посвященных туризму в Северной столице. Кроме того, в павильоне "Новая туристская география Петербурга" будут представлены самые актуальные точки притяжения. 

Посетителям расскажут об архитектуре города. Каждый желающий сможет примерить профессию дизайнера, устроить виртуальную прогулку на сапах, поиграть в интерактивные крестики-нолики мячом.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду стартовал фестиваль "НеобыЧАЙный сад" о растениях, из которых делают согревающий напиток.

Фото: Piter.tv

Теги: выставочное пространство на дворцовой, дворцовая площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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