В воскресенье выставочное пространство на Дворцовой площади будет работать до 23:00

Каждый желающий сможет примерить профессию дизайнера, устроить виртуальную прогулку на сапах, поиграть в интерактивные крестики-нолики мячом.

В воскресенье, 25 сентября, выставочное пространство на Дворцовой площади будет работать дольше обычного. Сегодня фестиваль можно посетить до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму Петербурга.

Гости могут увидеть мультимедийные инсталляции, принять участие в квестах, посвященных туризму в Северной столице. Кроме того, в павильоне "Новая туристская география Петербурга" будут представлены самые актуальные точки притяжения.

Посетителям расскажут об архитектуре города. Каждый желающий сможет примерить профессию дизайнера, устроить виртуальную прогулку на сапах, поиграть в интерактивные крестики-нолики мячом.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду стартовал фестиваль "НеобыЧАЙный сад" о растениях, из которых делают согревающий напиток.

Фото: Piter.tv