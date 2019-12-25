В воскресенье в Петербурге температура поднимется до +7 градусов

Ветер разгонится до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 19 апреля, температура воздуха в Северной столице поднимется до +7 градусов. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем будет облачно и без осадков. Северный ветер разгонится до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

Ранее мы писали, что в лесах под Петербургом проснулись змеи.

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