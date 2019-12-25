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В воскресенье в Петербурге температура поднимется до +7 градусов
Сегодня, 15:36
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arteliseev

В воскресенье в Петербурге температура поднимется до +7 градусов

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Ветер разгонится до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 19 апреля, температура воздуха  в Северной столице поднимется до +7 градусов. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

Днем будет облачно и без осадков. Северный ветер разгонится до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться. 

Ранее мы писали, что в лесах под Петербургом проснулись змеи.

Фото: Pixabay

Теги: арель, котопрогноз, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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