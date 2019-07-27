В воскресенье в Петербурге температура снизится на несколько градусов

Возможны кратковременные осадки.

В воскресенье, 28 июля, петербуржцев ждет небольшое похолодание. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем воздух прогреется до +24...+26, а ветер будет дуть со скорость 7-12 м/с. Ночью также будет тепло - +18...+20. Синоптики предупреждают о том, что атмосферное давление будет понижаться. Возможен кратковременный дождь.

В субботу, 27 июля, в городе было до +33. Петербуржцы отправились загород, из-за чего на выезде из Петербурга образовались серьезные пробки. На Приморском шоссе водителям пришлось провести около двух часов.

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