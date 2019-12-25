В воскресенье атмосферный фронт принесет в Петербурге дожди и облака

Температура воздуха в течение дня может подняться до + 8 градусов.

В воскресенье, 12 апреля, на погоду в городе на Неве будет влиять теплый атмосферный фронт. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Михаил Леус, специалист погодного центра "Фобос".

Синоптик пояснил, что днем в городе будет облачно, а к вечеру пойдут дожди. Столбик термометра сегодня доберется до отметок +6... + 8 градусов, а южный ветер разгонится до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно падать и вечером составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в небе над Петербургом заметили радугу.

Фото: Pixabay