В воскресенье в Петербурге ожидается порывистый ветер и мокрый снег

На дорогах – местами гололедица.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящее воскресенье, 21 марта. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в конце рабочей недели в Северной столице ожидается облачная погода. Снег выпадет ночью и утром, ночью синоптики также прогнозируют метель. Днем в Северной столице ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер – юго-западный, западный. Ночью местами возможны порывы до 15 м/с, днем – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3 градуса. На дорогах – местами гололедица и сложная обстановка в целом, предупреждают спасатели. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv