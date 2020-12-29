В воскресенье в Ленобласти будет морозно и снежно

Ночью температура опустится до -26 градусов.

В воскресенье, 17 января, в Ленобласти будет достаточно морозно и снежно. Более подробный прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС.

В выходной будет преобладать облачная погода, небольшой и умеренный снег ожидается и ночью, и днем в большинстве районов. Ночью на востоке области ударит крепкий морозец до -26 градусов, на западе будет немного теплее – от -15 до -20 градусов. Днем на улице значительно потеплеет, морозы сменит температура от -5 до -10 градусов, на востоке возможна температура до -15 градусов.

На дорогах по-прежнему останется гололедица, атмосферное давление существенно не изменится. Несильный ветер подует с юго-запада.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС