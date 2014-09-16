В воскресенье собрались огромные очереди на вакцинацию в ТЦ "Галерея", "Сити Молл" и "Питерлэнд"

Очевидцы сообщают, что количество людей, желающих привиться утром, составляло порядка 300 человек.

В воскресенье, 24 октября, в торговых центрах около пунктов вакцинации собрались огромные столпотворения. Петербуржцы делятся фотографиями в социальных сетях.

В торговом центре "Галерея" заметили очереди из желающих вакцинироваться от коронавируса. Добавим, что днем ранее там также наблюдали вереницу желающих привиться в самом большом пункте вакцинации.

Как рассказали очевидцы в паблике "Будь в курсе. Невский район", с утра очередь из горожан, которые хотят получить вакцину, составляла порядка 300 человек.

Подобная ситуация наблюдалась и в других торговых комплексах, где располагаются пункты вакцинации. Сотни человек дожидались очереди в ТЦ "Питерлэнд" и "Сити Молл".

Ранее мы сообщали о новых коронавирусных ограничениях, которые вступают в силу 30 октября и продлятся до 7 ноября включительно. После вакцинации петербуржцы получат QR-коды о том, как их будут проверять в общественных местах читайте на Piter.tv.

Фото: Вконтакте / Будь в курсе. Невский район