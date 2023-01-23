Петербуржцы выстроились в огромную очередь на вход в Мариинский театр

Жители Северной столицы потянулись за прекрасным.

С наступлением новогодних праздников жители Северной столицы устремились за культурными и развлекательными впечатлениями. Уже с раннего утра в городе наблюдается ажиотаж в местах массового отдыха и культурных учреждениях.

Как сообщают очевидцы, у входа в Мариинский театр выстроилась огромная очередь. Сегодня здесь проходит опера Сергея Прокофьева "Любовь к трём апельсинам".

Сегодня многолюдно и в местах массового отдыха. На Дворцовой площади люди готовы стоять в длинных очередях, чтобы прокатиться с большой горки. На Манежной площади для детей работают бесплатные аттракционы, которые также пользуются большим спросом.

Ранее Piter.TV сообщал, что Санкт-Петербургский Ледовый театр покажет шоу "12 месяцев".

Фото: pxhere