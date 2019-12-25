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В воскресенье вакцинацию прошли почти 10 тысяч человек
Сегодня, 9:50
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В воскресенье вакцинацию прошли почти 10 тысяч человек

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Днем ранее, в субботу, прививку сделали 14 тысяч петербуржцев.

В воскресенье, 31 октября, вакцинацию в Петербурге прошли 9589 человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Первично привились 7995 человек.

В городе работают 175 стационарных прививочных пунктов и 45 мобильных. Запас вакцины составляет более 690 тыс. доз. Накануне в Петербург привезли новую партию "Спутник Лайт". По новым правилам препарат используется при ревакцинации или первичной вакцинации после перенесенного COVID-19.

Для того, чтобы достичь коллективного иммунитета к Новому году, ежедневно нужно прививать по 20 тысяч человек, сообщили накануне в комздраве.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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