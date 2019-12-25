В воскресенье Петербург окажется под тёплым сектором далёкого циклона

Это сохранит облачную с прояснениями погоду, осадков не ожидается.

В воскресенье, 6 декабря, в Северной столице ожидается тёплый сектор далёкого циклона. Об этом рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена тёплым сектором далёкого циклона, выходящим своим центром в акваторию Баренцева моря Михаил Леус.

Синоптик отметил, что именно этот циклон сохранит в Петербурге облачную с прояснениями погоду, осадков не ожидается. Температура в городе сохранится на уровне +3° градусов.

Ветер будет дуть с юга до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст..

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Фото: Piter.TV