Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В воскресенье в Петербурге ожидается мокрый снег
Сегодня, 15:47
0
Shdaria
184

В воскресенье в Петербурге ожидается мокрый снег

0
 
 

В Петербурге в воскресенье ожидается мокрый снег с дождем, а также гололедица на дорогах.

В Санкт-Петербурге 29 октября ожидается облачная погода. ФГБУ "Северо-Западное УГМС

Ночью и днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 5 градусов. Ночью и утром на дорогах будет гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.               

Стоит отметить, что осенью 2017 года ледообразование на реках и водоемах ожидается на 5-10 дней позже нормы, во второй-третьей декадах ноября. Устойчивое появление льда в восточной части Финского залива ожидается в среднем на 2-4 дня раньше средних многолетних сроков.

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , погода спб , погода спб в воскресенье , снег спб
Категории: Картина дня Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5