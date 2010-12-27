В воскресенье в Петербурге ожидается мокрый снег

В Петербурге в воскресенье ожидается мокрый снег с дождем, а также гололедица на дорогах.

В Санкт-Петербурге 29 октября ожидается облачная погода. ФГБУ "Северо-Западное УГМС

Ночью и днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 5 градусов. Ночью и утром на дорогах будет гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Стоит отметить, что осенью 2017 года ледообразование на реках и водоемах ожидается на 5-10 дней позже нормы, во второй-третьей декадах ноября. Устойчивое появление льда в восточной части Финского залива ожидается в среднем на 2-4 дня раньше средних многолетних сроков.