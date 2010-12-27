Беглов узаконил снежные кучи на тротуарах Петербурга

В законе сказано, что убирать улицы должны начинать не позднее выпадения снега выше 0,03 м

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что Беглов узаконил снежные кучи на тротуарах города. Градоначальник внес правки в "Правила благоустройства территории Петербурга".

Известно, что снегоочисткой займутся лишь в том случае, если сугробы будут выше 0,03 метра. При этом сам процесс очистки снега с тротуаров Северной столицы не описывается в документе.

"После выполнения каждого вида вышеуказанных работ осуществляется формирование валов снега, скола для их последующего вывоза", —сказано в сообщении.

Также в документе не прописаны сроки вывоза снежных куч.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на неделе ожидаются температурные скачки и мокрый снег.

Фото:piter.tv