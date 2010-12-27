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Беглов узаконил снежные кучи на тротуарах Петербурга
Сегодня, 16:55
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IRINA_CHALKINA

Беглов узаконил снежные кучи на тротуарах Петербурга

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В законе сказано, что убирать улицы должны начинать не позднее выпадения снега выше 0,03 м

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что Беглов узаконил снежные кучи на тротуарах города. Градоначальник внес правки в "Правила благоустройства территории Петербурга".

Известно, что снегоочисткой займутся лишь в том случае, если сугробы будут выше 0,03 метра. При этом сам процесс очистки снега с тротуаров Северной столицы не описывается в документе.

"После выполнения каждого вида вышеуказанных работ осуществляется формирование валов снега, скола для их последующего вывоза",

—сказано в сообщении.

Также в документе не прописаны сроки вывоза снежных куч. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на неделе ожидаются температурные скачки и мокрый снег.

Фото:piter.tv

Теги: беглов, новости спб, общество, снег спб, сугробы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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