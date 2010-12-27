Беглов узаконил снежные кучи на тротуарах Петербурга

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что Беглов узаконил снежные кучи на тротуарах города. Градоначальник внес правки в "Правила благоустройства территории Петербурга".
Известно, что снегоочисткой займутся лишь в том случае, если сугробы будут выше 0,03 метра. При этом сам процесс очистки снега с тротуаров Северной столицы не описывается в документе.
"После выполнения каждого вида вышеуказанных работ осуществляется формирование валов снега, скола для их последующего вывоза",
—сказано в сообщении.
Также в документе не прописаны сроки вывоза снежных куч.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на неделе ожидаются температурные скачки и мокрый снег.
Фото:piter.tv
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