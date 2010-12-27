В Петербурге на неделе ожидаются температурные скачки и мокрый снег

Если во вторник, 26 ноября, в Петербурге будет -2 градуса и достаточно прохладно, то уже в ночь на 27 ноября ожидаются осадки и плюсовая температура.

В городе на Неве на этой неделе вновь ожидаются погодные аномалии. Последняя неделя этой осени завершится мокрым снегом и скачками температуры. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Если во вторник, 26 ноября, в Петербурге будет -2 градуса и достаточно прохладно, то уже в ночь на 27 ноября ожидаются осадки. Днём в среду температура воздуха будет варьироваться от +1 до -1 градуса, местами возможен мокрый снег.

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются вплоть до выходных, в городе столбики термометров повысятся до +4 градусов. Но уже в на выходных синоптики обещают снова до -4 градусов.

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