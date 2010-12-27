Во вторник в Петербурге ожидается минусовая температура

Столбик термометра упадет до минус двух градусов.

Во вторник, 26 ноября, в Петербурге ожидается облачная, без существенных осадков погода. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что 26 ноября в городе будет ощущаться влияние атмосферного фронта, проходящего у северных границ региона. Столбик термометра в этот день опустится до минус двух градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в течение дня упадет до 760 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что на российских озерах распустились "ледяные цветы". Водоемы покрылись редкими кристаллами.

Фото: pixabay.com