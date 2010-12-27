Звонари разных стран устроят соревнование в Александро-Невской лавре

Фестиваль "Невские звоны" пройдет в Петербурге в ближайшее воскресенье, 10 сентября. На мероприятии соберутся лучшие звонари России, Украины, Белоруссии и Финляндии. Пройдет фестиваль в Александро-Невской лавре.
III международный фестиваль "Невские звоны" начнется в час дня. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ сообщает, что гости услышат лучших звонарей. Также выступят известные исполнители духовой и народной музыки. Для всех желающий проведут мастер-класс по колокольным звонам.
Мероприятие пройдет в преддверии Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Участники фестиваля 12 сентября также покажут свое искусство.