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Звонари разных стран устроят соревнование в Александро-Невской лавре
Сегодня, 12:21
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Asyaromanenkova
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Звонари разных стран устроят соревнование в Александро-Невской лавре

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В воскресенье, 10 сентября, в Александро-Невской лавре пройдет международный фестиваль "Невские звоны". Мастерство покажут лучшие звонари России, Украины, Белоруссии и Финляндии.

Фестиваль "Невские звоны" пройдет в Петербурге в ближайшее воскресенье, 10 сентября. На мероприятии соберутся лучшие звонари России, Украины, Белоруссии и Финляндии. Пройдет фестиваль в Александро-Невской лавре.

III международный фестиваль "Невские звоны" начнется в час дня. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ сообщает, что гости услышат лучших звонарей. Также выступят известные исполнители духовой и народной музыки. Для всех желающий проведут мастер-класс по колокольным звонам.

Мероприятие пройдет в преддверии Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Участники фестиваля 12 сентября также покажут свое искусство.

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Теги: александро-невская лавра , невские звоны 2017 , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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