В водоеме у поселка Мга нашли тело неизвестной

Спасатели транспортировали погибшую на берег и передали тело сотрудникам полиции.

Ночью 18 апреля жители поселка Мга (Кировский район Ленобласти) обнаружили в водоеме тело женщины. На место происшествия отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы.

Спасатели транспортировали погибшую на берег и передали тело сотрудникам полиции. Личность женщины предстоит установить. Труп направили в морг для выяснения причин смерти. Предположительно, женщина утонула в водоеме.

На прошлой неделе в Петербурге обнаружили мумию в подвале бывшей бани. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Фото: Piter.tv