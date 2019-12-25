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В водоеме Волховского района нашли труп неизвестного
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В водоеме Волховского района нашли труп неизвестного

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Труп нашли в канале рядом с деревней Немятово-2.

В четверг, 21 апреля, в водоеме обнаружили труп неизвестного в Волховском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона.

В экстренные службы обратился местный житель и сообщил о находке. Труп нашли в канале рядом с деревней Немятово-2. Спасатели поместили тело погибшего на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. Его направили в морг для установления личности. 

Видео: у озера Долгое горит сухая трава. Вверх поднялись клубы черного дыма.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы региона 

Теги: вовдоем, волховский район, канал, погибший, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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