В водоеме Волховского района нашли труп неизвестного

Труп нашли в канале рядом с деревней Немятово-2.

В четверг, 21 апреля, в водоеме обнаружили труп неизвестного в Волховском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона.

В экстренные службы обратился местный житель и сообщил о находке. Труп нашли в канале рядом с деревней Немятово-2. Спасатели поместили тело погибшего на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. Его направили в морг для установления личности.

Видео: у озера Долгое горит сухая трава. Вверх поднялись клубы черного дыма.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы региона