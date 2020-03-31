В воде на юго‑западе Петербурга нашли превышение микробов в 5,6 раза

Жители Кировского района пожаловались на качество водопроводной воды.

Жители Кировского района Петербурга инициировали независимую проверку качества водопроводной воды. Поводом послужили систематические жалобы горожан на состояние ресурса в юго-западной части города. Образец для исследования взяли в квартире на улице Лёни Голикова.

Опубликованные сегодня результаты лабораторного анализа показали несоответствие пробы требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Специалисты зафиксировали критическое превышение по показателю "Общее микробное число". При предельно допустимой норме 50 обнаруженные значения достигли отметки 280.

В резолюции экспертизы указано, что вода признана небезопасной для потребителя. Высокий уровень бактериальной загрязнённости свидетельствует об активном размножении микроорганизмов. Подобная ситуация создаёт потенциальную эпидемическую угрозу. Употребление такой жидкости внутрь с высокой долей вероятности способно спровоцировать нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Фото: freepik