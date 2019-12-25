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В воде на Петроградской набережной обнаружили труп пожилого мужчины
Сегодня, 10:50
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nadezhda_sib

В воде на Петроградской набережной обнаружили труп пожилого мужчины

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Он пробыл в воде не более недели.

Утром 18-го августа в воде около дома №7 по Петроградской набережной заметили труп человека. Об этом накануне очевидцы сообщили в социальных сетях.

Как Piter.TV удалось узнать от нашего источника в правоохранительных органах, труп находился в 7 метрах от берега. На вид мужчине около 80 лет, он был одет в темные брюки и куртку.

По предварительным данным, тело пробыло в воде не более недели. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на пустыре в Пушкине обнаружили труп

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: петроградская набережная, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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