В воде на Петроградской набережной обнаружили труп пожилого мужчины

Он пробыл в воде не более недели.

Утром 18-го августа в воде около дома №7 по Петроградской набережной заметили труп человека. Об этом накануне очевидцы сообщили в социальных сетях.

Как Piter.TV удалось узнать от нашего источника в правоохранительных органах, труп находился в 7 метрах от берега. На вид мужчине около 80 лет, он был одет в темные брюки и куртку.

По предварительным данным, тело пробыло в воде не более недели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на пустыре в Пушкине обнаружили труп.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK