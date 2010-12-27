В выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" открылась новая выставка

В торжественной церемонии открытия приняли участие сотрудники Государственного Эрмитажа, представители областного Правительства, районной администрации, а также выборгских учреждений культуры.

В минувшую пятницу в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" начала работу выставка "От неоклассицизма до импрессионизма. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Эрмитажа".

В торжественной церемонии открытия приняли участие сотрудники Государственного Эрмитажа, представители областного Правительства, районной администрации, а также выборгских учреждений культуры.

С приветственными словами к собравшимся обратились директор ВЦ "Эрмитаж-Выборг" Александр Костенко, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов, председатель комитета по культуре Правительства Ленинградской области Владимир Цой, управляющий делами районной администрации Андрей Голобородько.

Андрей Голобородько поблагодарил организаторов и кураторов выставки за очередную возможность, предоставленную жителям и гостям города, познакомиться с одной из бесценных коллекций Государственного Эрмитажа.

Затем для посетителей была проведена экскурсия.

Экспозиция данной выставки представила эрмитажную коллекцию французской живописи и скульптуры. Она охватывает период от неоклассицизма, возникшего в конце XVIII века, до салонно-академической живописи второй полови­ны XIX века. В настоящее время собрание Эрмитажа насчитывает 500 картин, 38 из которых будут экспонироваться в Выборге. Вместе с ними представлены 36 произведений из бронзы, мрамора и терракоты, которые знакомят зрителей с основными стилями, течениями и жанрами французской скульптуры XIX века.

Выставка будет работать до 11 апреля 2020 года.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО