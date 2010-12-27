В Ботаническом саду пройдёт фестиваль "Сакура Мацури"

Праздник будет идти два выходных дня - с 12 по 13 мая.

С 12 мая начнется фестиваль "Сакура Мацури". Соответствующая информация появилась на сайте Ботанического сада 10 мая.

Праздник будет идти два выходных дня - с 12 по 13 мая. Организаторы обещают, что в этом году к фестивалю подготовили более насыщенную программу, чем в предыдущие годы. Причина связана с проведением года Японии в России и годом России в Японии.

Гости Ботанического сада увидят необыкновенно красивые цветы сакуры, а также попробуют себя в оригами, каллиграфии и обучатся азам вышивки сасико. Для желающих погрузиться в японскую культуру в Ботаническом саду проведут уроки японского языка.

Напомним, что фестиваль пройдет всего за два дня - 12 и 13 мая с 11:00 до 17:30.

Фото: официальный сайт Ботанического сада.