В выходные от укусов клещей пострадали три жителя Ленобласти

Для того, чтобы избежать укусов насекомых, врачи рекомендуют носить закрытую одежду, обработанную специальным спреем.

Трое мужчин из Ленинградской области подверглись укусу клещей за прошедшие выходные. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Известно, что от укусов пострадали двое жители Лужского и один Сланцевского района. Чтобы не допустить укуса клеща, стоит выбирать подходящую закрытую одежду, которую перед выходом на улицу, стоит обработать специальным спреем.

Если укуса все же избежать невозможно, то пострадашему необходимо как можно быстрее обратиться за помощью в медучреждение.

Источник: сетевое издание "nation-news.ru"