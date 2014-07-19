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В Петербурге и Ленобласти в выходные дорожная полиция задержала почти 500 пьяных водителей

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Как отметили в региональном УГИБДД, статистика аварийности подтверждает эффективность антиалкогольных рейдов. В I квартале 2022 года количество пострадавших от пьяных водителей сократилось в 1,5 раза.

В выходные дни сотрудники дорожной полиции провели очередной профилактический рейд "Нетрезвый водитель". Почти одна тысяча экипажей ДПС выехали на патрулирование Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Всего в ходе рейда выявлено 492 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Из них 31 водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за "пьяную" езду. В отношении рецидивистов возбуждены уголовные дела.

Как отметили в региональном УГИБДД, статистика аварийности подтверждает эффективность антиалкогольных рейдов. В I квартале 2022 года количество пострадавших от пьяных водителей сократилось в 1,5 раза.

Ранее стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 25 по 30 апреля.

Видео: МВД

Теги: гибдд, пьяный водитель, рейд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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