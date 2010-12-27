В выборгском замке пройдёт ежегодный "Турнир Святого Олафа"

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника, в этом году вход на турнир обойдется жителям и гостям города в 700 руб. взрослый билет и 350 руб. – детский. Дети в возрасте до семи лет смогут посетит турнир бесплатно.

Рыцари в Выборге поборются за симпатию прекрасной дамы и ее платок на ежегодном "Турнире Святого Олафа" в Выборгском замке.

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника, в этом году вход на турнир обойдется жителям и гостям города в 700 руб. взрослый билет и 350 руб. – детский. Дети в возрасте до семи лет смогут посетит турнир бесплатно.

"В этом году рыцари приедут на турнир из Москвы, Петербурга и Ленобласти,

главным призом станут симпатия прекрасной дамы и ее платок. При этом бои не постановочные. Их оценивает специально обученный человек", - рассказали в замке.

Купить билет и ознакомится с программой турнира можно на сайте(https://vyborgmuseum.timepad.ru/event/1018109/). Отметим, что в прошлом году в первый день фестиваль посетило 4000 человек, во второй около - 2500.