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В вестибюле "Петроградской" хулиган избил пенсионера

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Появилось видео с места нападения. Инцидент попал на записи с камер наблюдения.

Дебошир напал на  пожилого мужчину в вестибюле станции метро "Петроградская". Инцидент произошел в четверг, 8 декабря. 

В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, которые зафиксировали момент драки. Судя по кадрам, злоумышленник вытолкнул пенсионера из вагона поезда и начал бить оппонента кулаками по лицу. Пострадавший пытался отбиваться, но противник в черной одежде оказался сильнее. 

Пенсионер упал на перроне. К нему быстро подбежали неравнодушные горожане. Они вызвали скорую пострадавшему и отправили его в больницу. 

Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Больной находится на лечении в стационаре. 

Полиция разыскивает злоумышленника. Известно, что ему на вид около 60 лет.

Ранее на Piter.tv: нетерпеливый пассажир напал на сотрудника авиакомпании в московском аэропорту Шереметьево.

Видео: Piter.tv

Теги: метро петербурга, нападение на пенсионера, петроградская, полиция, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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