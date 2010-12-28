В вестибюле "Петроградской" хулиган избил пенсионера

Дебошир напал на пожилого мужчину в вестибюле станции метро "Петроградская". Инцидент произошел в четверг, 8 декабря.
В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, которые зафиксировали момент драки. Судя по кадрам, злоумышленник вытолкнул пенсионера из вагона поезда и начал бить оппонента кулаками по лицу. Пострадавший пытался отбиваться, но противник в черной одежде оказался сильнее.
Пенсионер упал на перроне. К нему быстро подбежали неравнодушные горожане. Они вызвали скорую пострадавшему и отправили его в больницу.
Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Больной находится на лечении в стационаре.
Полиция разыскивает злоумышленника. Известно, что ему на вид около 60 лет.
Ранее на Piter.tv: нетерпеливый пассажир напал на сотрудника авиакомпании в московском аэропорту Шереметьево.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все