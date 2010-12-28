В вестибюле "Петроградской" хулиган избил пенсионера

Появилось видео с места нападения. Инцидент попал на записи с камер наблюдения.

Дебошир напал на пожилого мужчину в вестибюле станции метро "Петроградская". Инцидент произошел в четверг, 8 декабря.

В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, которые зафиксировали момент драки. Судя по кадрам, злоумышленник вытолкнул пенсионера из вагона поезда и начал бить оппонента кулаками по лицу. Пострадавший пытался отбиваться, но противник в черной одежде оказался сильнее.

Пенсионер упал на перроне. К нему быстро подбежали неравнодушные горожане. Они вызвали скорую пострадавшему и отправили его в больницу.

Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Больной находится на лечении в стационаре.

Полиция разыскивает злоумышленника. Известно, что ему на вид около 60 лет.

Ранее на Piter.tv: нетерпеливый пассажир напал на сотрудника авиакомпании в московском аэропорту Шереметьево.

Видео: Piter.tv