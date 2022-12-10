Нетерпеливый пассажир напал на сотрудника авиакомпании в московском аэропорту Шереметьево

Нарушителя общественного порядка задержала полиция.

В подмосковном аэропорту "Шереметьево" слишком нетерпеливый пассажир хотел попасть на свой рейс до начала регистрации. В результате мужчина повел себя с сотрудниками воздушной гавани странно, решив напасть на представителя отечественного лоукостера "Победа". Очевидцы сообщили о том что гражданин подошел к стойке регистрации за десять минут до начала регистрации на самолет. Сотрудники авиакомпании попросили клиента подождать, но тот проявил агрессию. Он бросил свой паспорт в сотрудницу, а затем самостоятельно кинул на стойку регистрации. Ему также удалось повалить одного человека на багажную ленту. В результате дебошира задержали правоохранительные органы. В это время регистрация на его рейс успешно началась, но пассажир не успел на свой рейс из-за разбирательств с полицией.

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Фото и видео: Telegram / BAZA